Microsoft è stata molto vicina a comprare Capcom qualche anno fa?

Secondo alcuni rumor, durante il suo viaggio in Giappone per il Tokyo Game Show, Phil Spencer avrebbe parlato con alcuni grossi publisher per intavolare una possibile acquisizione, anche se ancora non c'è niente di sicuro in merito.

Si sono fatti i nomi di SEGA e Capcom ma anche di Konami, Square Enix e Bandai Namco, che però non ha intenzione di essere acquisita da altre aziende. Phil Spencer sarebbe interessato anche a realtà più piccole attive in Giappone, tra cui studi di sviluppo a contratto e piccoli publisher.

Riguardo all'acquisizione di editore giapponese, Shpeshal Nick conferma nell'ultima puntata del podcast di XboxERA come la casa di Redmond sia stata in passato molto molto vicina ad acquisire Capcom. Al minuto 1:12:00 del video che trovate qui sopra è possibile ascoltare la dichiarazione dell'insider, non è chiaro come mai le trattative non siano andate a buon fine ma sembra sicuro il fatto che Microsoft abbia effettivamente provato ad aggiungere Capcom alla propria scuderia.

In passato le due compagnie hanno avuto un rapporto privilegiato, pensiamo ad esempio alla collaborazione per Dead Rising e Lost Planet, inizialmente usciti solo in esclusiva console Xbox, oppure a Dead Rising 3, pubblicato al lancio di Xbox One in esclusiva assoluta e solo in seguito arrivato anche su PC. La compagnia americana è ancora interessata a Capcom e potrebbe tornare alla carica con una nuova offerta? Lo scopriremo nel prossimo futuro.