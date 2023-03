Microsoft-Activision: l'ok della Commissione Europea è sempre più probabile

Microsoft si sta fortemente impegnando per convincere le autorità anti-trust di tutto il mondo a fornire il loro via libera per l'acquisizione di Activision-Blizzard-King, annunciata più di un anno fa e ancora lontana dalla finalizzazione. Nella puntata odierna, la casa di Redmond si è rivolta direttamente alla Commissione Europea.

A seguito dei dubbi espressi dalla Commissione Europea lo scorso mese di gennaio, quest'oggi Microsoft s'è attivata per fornire ulteriori rassicurazioni all'autorità garante della nostra Unione. A riferirlo è Reuters, la quale ha riportata una dichiarazione di un portavoce della casa di Remond: "Abbiamo tenuto fede alla nostra promessa di portare Call of Duty a più giocatori e su più dispositivi stringendo degli accordi per lanciare il gioco sulle console Nintendo e sui servizi di cloud gaming in streaming di NVIDIA, Boosteroid e Ubitus. Stiamo ora ribadendo quella promessa con degli impegni vincolanti nei confronti della Commissione Europea, che si assicurerà che questo affare possa portare dei benefici ai videogiocatori in futuro".

In tempi recenti, ricordiamo, Microsoft ha proposto degli accordi decennali a Nintendo, NVIDIA, Ubitus e Boosteroid, le quali hanno accettato di buon grado. Alla casa di Kyoto ha promesso Call of Duty per almeno 10 anni, mentre ai servizi di gaming in streaming ha garantito tutti i giochi Xbox e Activision (COD incluso) per lo stesso lasso temporale. Sony, dal canto suo, ha rifiutato un accordo simile.

Secondo delle fonti di Reuters, la Commissione Europea avrebbe accolto di buon grado tutti questi accordi, dunque allo stato attuale sembrerebbe essere ancor più incline a fornire la sua autorizzazione per l'acquisizione di Activision-Blizzard. Nelle prossime settimane la Commissione Europea analizzerà nel dettaglio i nuovi documenti inviati da Microsoft e comunicherà la sua decisione finale il 22 maggio 2023, salvo ulteriori proroghe (inizialmente era programmata per il 23 marzo, poi è stata spostata aall'11 aprile e infine alla data attuale).

Le stesse fonti di Reuters non conoscono tuttavia gli umori all'interno della CMA, l'autorità garante del Regno Unito. Le negoziazioni sembrano essere in stallo anche negli USA, dove Microsoft si sarebbe rifiutata di fornire ulteriori documenti alla FTC.