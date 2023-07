Microsoft ha vinto contro la FTC e potrebbe comprare Activision entro pochissimi giorni

E' indubbiamente la notizia più calda del momento: Microsoft ha vinto la causa contro la FTC e secondo quanto dichiarato dalla giudice Jacqueline Scott Corley, la compagnia può procedere con l'acquisizione di Activision Blizzard King, anche se manca ancorai il giudizio definitivo della CMA britannica.

Questo sostanzialmente vuol dire che Microsoft potrebbe concludere l'accordo in breve tempo e finalizzare l'acquisizione nel giro di pochissimi giorni. La giudice Corley ha inoltre revocato l'ordine restrittive emesso contro Microsoft per impedire l'acquisizione di Activision Blizzard, il fermo scadrà ora alle 23:59 (ora locale) del 14 luglio, quando da noi saranno le 08:59 di sabato 15 luglio. Questo vuol dire che già da sabato Microsoft sarebbe libera di comprare Activision Blizzard King ma sicuramente l'acquisizione non avverrà nel fine settimana con i mercati finanziari chiusi, se ne riparlerà dunque all'inizio della prossima settimana.

Il termine ultimo siglato tra Microsoft e Activision per portare a termine l'acquisizione è il 18 luglio 2023 e a questo punto è effettivamente possibile che l'affare venga concluso tra lunedì 17 luglio e martedì 18 luglio. Nel frattempo la CMA inglese si è detta pronta a riconsiderare il suo giudizio, dichiarandosi disponibile a trattare per evitare che Microsoft e Activision Blizzard abbandonino il mercato inglese.