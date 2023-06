Microsoft voleva acquisire Bungie e Sega per migliorare Xbox Game Pass

Nel corso della serata è stato pubblicato il contenuto di un'altra mail interna di Microsoft, spuntata in rete sempre grazie alla disputa legale in atto fra il colosso di Redmond e la Federal Trade Commission.

L'email, condivisa dal portale The Verge insieme ad altri contenuti, lascia poco spazio all'immaginazione. Pare infatti che nel 2020 vi fosse l'intenzione da parte di Microsoft di procedere con l'acquisizione di due grosse aziende del settore videoludico: Bungie e Sega. Nel messaggio leggiamo che Phil Spencer chiese al CEO Satya Nadella e al CFO Amy Hood l'approvazione per fare una proposta a Sega per l'acquisizione di tutti i suoi studi interni. In questo caso, l'obiettivo era quello di utilizzare le numerose proprietà intellettuali dell'azienda giapponese al fine di ampliare l'offerta di PC e Xbox Game Pass.

Nel caso di Bungie, invece, il discorso è più complesso. Phil Spencer era infatti preoccupato per via dell'accordo tra lo studio di Seattle e NetEase avvenuto nel 2018: il pezzo grosso di Xbox temeva che la software house stesse rischiando grosso e voleva acquisirla per salvarla e al contempo accaparrarsi le sue IP come Destiny. Pare infatti che lo sparatutto live service sia stato uno dei giochi con cui gli utenti hanno passato più ore in assoluto su Game Pass (alcune espansioni arrivarono al day one nel catalogo ed era persino possibile giocarlo in cloud).

Ovviamente in entrambi i casi non si è fatto nulla e, come ormai ben saprete, è stata Sony ad acquisire Bungie.