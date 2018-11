Microsoft vorrebbe acquisire IO Interactive, secondo gli ultimi rumor

La "gola profonda" dell'industria videoludica che si cela dietro al profilo Twitter di Klobrille indica nel team danese di IO Interactive il nuovo obiettivo che la divisione Xbox di Microsoft starebbe perseguendo per ampliare la galassia dei Microsoft Studios in previsione del lancio di Xbox Scarlett.

Le voci di corridoio raccolte da un non meglio specificato insider della casa di Redmond interpellato da Klobrille vedrebbero infatti le alte sfere di Microsoft impegnate a sondare il terreno per capire quali margini di manovra potrebbero avere per un futuro tentativo di acquisizione della compagnia di Copenhagen.

È lo stesso Klobrille a concederci il beneficio del dubbio e precisare, quindi, come le trattative per portare IO Interactive nell'orbita dei Microsoft Studios non sembrerebbero essere state ancora avviate in via ufficiale da nessuna delle parti interessate, e che tutto vada perciò visto come un semplice "sondaggio esplorativo".

L'ingresso, per ora puramente ipotetico, di IO Interactive tra le sussidiarie di Microsoft darebbe ulteriore lustro alla campagna di acquisizioni condotta dall'azienda statunitense per prepararsi alla next-gen e rimpolpare di contenuti la nuova console che si cela dietro al nome in codice di Xbox Scarlett con titoli sviluppati da team del calibro di Obsidian Entertainment, InXile, Undead Labs, Compulsion Games, Playground Games, The Initiative e Ninja Theory.

L'ultimo progetto sfornato dalle fucine digitali di IO Interactive, Hitman 2, è stato accolto favorevolmente dalla critica ma sta avendo qualche problema ad affermarsi tra la folta platea di appassionati di action stealth, come suggerito dal forte sconto applicato dalle catene commerciali internazionali e dagli store online più affermati in occasione del Black Friday nonostante il titolo abbia visto la luce dei negozi solo pochi giorni fa, ossia dallo scorso 13 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.