Microsoft vorrebbe che le esclusive console sparissero, ma Sony le rende necessarie

Con l'acquisizione di Bethesda e numerose altre compagnie di sviluppo, Microsoft si è assicurata un ampio catalogo di esclusive in arrivo sulle sue piattaforme. Avere tanti prodotti che ignorano una fetta dei videogiocatori non è tuttavia qualcosa che rende particolarmente felice il CEO di Microsoft, Satya Nadella.

Durante la sua deposizione in tribunale nel contesto del processo contro la FTC, Satya Nadella ha confessato di desiderare la completa sparazione delle esclusive console nel mondo del gaming. Un'affermazione che si contrappone alle recenti operazioni di Microsoft, che sta invece assicurando ai soli utenti dell'ecosistema Xbox una serie di titoli che non arriveranno su PlayStation, tra cui Indiana Jones, Starfield, Hellblade 2 e molti altri.

Come si spiega questa contraddizione? La risposta sta nelle esigenze di un mercato che, secondo Nadella, è stato inesorabilmente segnato dalla politica delle esclusive che ha reso oggi Sony leader del mercato. "Mi piacerebbe tanto potermi liberare completamente delle esclusive su console, ma non sta a me deciderlo. Specialmente se consideriamo che come competitor possediamo una quota ridotta in un mercato la cui competitività è stata segnata dal leader [Sony] con l'utilizzo delle esclusive. Non provo amore per questo mondo".

Nel frattempo, è stato confermato che l'interesse di Xbox nel comprare SEGA e Bungie non sarebbe mai dovuto emergere pubblicamente.