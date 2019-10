Microsoft interessata alla VR su Xbox? Avvistato un interessante brevetto!

All'interno del database del U.S Patent and Trademark Office, è stato avvistato un interessante brevetto depositato da Microsoft e divenuto accessibile nel corso dell'ultima settimana, dedicato ad un progetto a tema VR.

A segnalarlo è la redazione di Variety, che ne sottolinea le interessanti implicazioni. In particolare, il brevetto depositato dalla Casa di Redmond ha per protagonista un tappetino pensato per facilitare l'orientamento nello spazio durante l'utilizzo di un dispositivo per la Realtà Virtuale. Inoltre, il brevetto indica la possibilità per l'oggetto di accogliere al suo interno diversi accorgimenti interessanti. Tra questi, ad esempio, indicatori che potrebbero essere identificati dall'hardware VR per identificare la posizione del giocatore, sensori di pressione o, ancora, un sistema di vibrazione in grado di aumentare l'immersività dell'esperienza.



In calce a questa news, potete trovare un'immagine esplicativa tratta dal brevetto. Ulteriore elemento interessante, all'interno del documento è presente il seguente passaggio: "In alcuni esempi, (il) computing device può assumere la forma di una console da gaming, e (il ) HMD device e gli strumenti di controllo periferici (...) possono essere periferici alla console da gaming". Che Microsoft sia interessata ad un'applicazione della Realtà Virtuale al mondo Xbox? Ad ora, non vi è alcuna conferma in merito e, secondo quanto riportato da Variety, un portavoce di Microsoft non ha voluto offrire commenti.



In chiusura, ricordiamo che sovente le tecnologie oggetto di brevetto non vedono poi l'effettivo avvio di produzione e/o commercializzazione. Infine, segnaliamo che recentemente Microsoft ha smentito la presenza di una telecamera in Project Scarlett.