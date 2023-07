Microsoft vs CMA: Redmond starebbe valutando un passo indietro sul cloud gaming in UK

Mentre il sistema giudiziario degli Stati Uniti d'America rifiuta il congelamento dell'acquisizione di Activision Blizzard King in attesa dell'esito finale dell'appello, la battaglia di Microsoft prosegue anche nel Regno Unito.

In merito al confronto tra il colosso di Redmond e l'autorità anti-trust del Regno Unito, arrivano in particolare interessanti aggiornamenti dalle pagine di Bloomberg. Il noto quotidiano riferisce infatti di aver appreso da proprie fonti - ovviamente mantenute anonime - di un ennesimo tentativo di accomodamento delle rimostranze avanzate dalla CMA a proposito dell'acquisizione di Activision Blizzard King.



A quanto si legge, Microsoft starebbe prendendo in considerazione la possibilità di cedere alcune quote della propria presenza sul mercato britannico del cloud gaming. Tale iniziativa, afferma Bloomberg, potrebbe contribuire a frenare le rimostranze più volte avanzate dalla CMA su questo fronte. L'obiettivo, evidentemente, sarebbe quello di giungere a una soluzione della controversia in tempo per il previsto completamento dell'affare, entro la data del 18 luglio 2023.



Le informazioni riportate da Bloomberg sono al momento prive di una conferma ufficiale da parte di Microsoft o dei rappresentanti della CMA. In attesa di saperne di più, ricordiamo che anche la Turchia ha infine approvato l'acquisizione di Activision Blizzard King da parte del colosso di Redmond.