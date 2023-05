Microsoft vs CMA: nuova udienza a fine luglio per l'acquisizione di Activision

Continua lo scontro a distanza tra Microsoft e la CMA inglese con la prima che ha chiesto di velocizzare le pratiche e la seconda che invece sta temporeggiando per prendere una decisione. Sulla vicenda è intervenuto anche il CAT britannico.

L'appello ha ora una data ben precisa e si terrà il 24 luglio 2023 come sentenziato dal CAT (Competition Appeal Tribunal), la casa di Redmond sperava che i tempi fossero più brevi (nonostante la CMA abbia spinto per tornare in tribunale non prima dell'autunno), nonostante tutto i giudici dell'ente britannico hanno deciso che l'appello si terrà a fine luglio, anche se una seconda udienza preliminare si terrà lunedì 12 giugno, a circa due settimane di distanza dal primo scontro.

Ricordiamo che se paesi come Giappone, Cile, Cina, Brasile, Sudafrica, Corea del Sud e UE (Unione Europea) hanno approvato l'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft, lo stesso non è avvenuto in due territori importanti come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, dove (rispettivamente) CMA e FTC si sono opposte, con il timore che l'acquisizione possa portare ad un monopolio di Microsoft nel settore del Cloud Gaming, e non solo.

Microsoft ha denunciato anche gravi errori del CMA nell'esprimere la sua valutazione finale e per questo la compagnia ha fatto ricorso, ma i tempi sono più lunghi del previsto.