Microsoft vs FTC: Activision rimarrà indipendente anche dopo l'acquisizione

Dalle carte prodotte dai legali di Microsoft in vista dell'udienza preliminare nella causa con l'FTC emergono degli importanti chiarimenti sull'indipendenza che la casa di Redmond intende garantire ad Activision una volta ufficializzata l'acquisizione del colosso del publishing statunitense.

Nel dibattimento tenutosi davanti alla Corte Federale degli Stati Uniti per delineare le ragioni di Microsoft, i consulenti legali dell'azienda di Redmond hanno spiegato alle autorità chiamate a dirimere questa importante causa che "Microsoft intende gestire Activision in modo simile ad altre recenti acquisizioni, come quella che ha coinvolto gli studi Mojang, gli sviluppatori di Minecraft. In altre parole, tutte le attività editoriali e creative di Activision rimarranno separate dalle altre realtà delle sussidiarie Microsoft e continueranno a funzionare esattamente come oggi, con la fusione non ancora avvenuta".

Nel corso dell'udienza, i legali di Microsoft hanno così rassicurato i giudici riferendo che Activision, Blizzard e King manterranno una propria indipendenza all'interno della famiglia Xbox, tanto dal punto di vista creativo (e quindi di decisioni da prendere nello sviluppo dei videogiochi) quanto sotto il profilo strettamente editoriale (un riferimento nemmeno troppo velato alla reiterata promessa di un futuro multipiattaforma per Call of Duty e le IP popolari di Activision).