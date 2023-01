Microsoft vs FTC: la casa di Xbox non sa nulla di Call of Duty, nemmeno quando è uscito

Call of Duty è uno degli asset più importanti di Activision Blizzard, compagnia che Microsoft si appresta a comprare per quasi 70 miliardi di dollari. Eppure Microsoft ha rivelato all'FTC di non sapere assolutamente nulla su COD e sul suo enorme successo commerciale. Ma sarà vero?

La FTC ha fatto causa a Microsoft per fare in modo che l'acquisizione non vada a buon fine, da parte sua la casa di Xbox ha risposto per vie legali con un lungo documento nel quale si legge che "Microsoft non ha gli strumenti per avere una idea precisa riguardo la percezione del pubblico per Call of Duty."

La casa americana sottolinea poi "di non sapere nemmeno la data di lancio di Call of Duty, di non sapere nulla sulle pratiche di lancio e di non conoscere l'esatta pianificazione delle attività lavorative necessarie per portare avanti il franchise", infine Microsoft "non sa nemmeno il numero di studi al lavoro su Call of Duty" e invita dunque la FTC a tenerne conto nelle sue valutazioni, ribadendo di non avere particolari conoscenze su questa IP.

Una forma di difesa piuttosto affrettata apparentemente e ben poco credibile dal momento che la maggior parte di queste informazioni sono reperibili banalmente anche su Wikipedia.