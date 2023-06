Microsoft vs FTC: il giudice crede che il futuro possa essere dominato dal cloud gaming

Nel corso dell'ultima giornata del processo che ha visto protagonisti Microsoft e la FTC scontrarsi sull'acquisizione di Activision, il giudice Corley ha espresso le sue preoccupazioni riguardo al futuro del cloud gaming e sull'impatto che la fusione potrebbe avere su di esso.

Durante il confronto, il giudice che ha preso in esame il caso ha concordato con la FTC per quanto riguarda l'importanza che il cloud gaming potrebbe assumere in futuro, e quindi sul ruolo ingombrante che il colosso di Redmond potrebbe ricoprire nei prossimi anni con in mano Xbox Cloud Gaming insieme a studi e proprietà di Activision. Microsoft ha sottolineato che "tutti hanno detto che il cloud non è un modello economicamente sostenibile" nella loro testimonianza. Il giudice Corley, tuttavia, ha ribattuto: "Forse non adesso... Ma non abbiamo più i DVD. La preoccupazione della FTC riguarda il futuro". La difesa ha però parlato di un futuro in cui i dispositivi mobile potranno essere "molto potenti", tanto da reggere giochi tecnologicamente complessi ed impegnativi in modo nativo.

Facendo riferimento all'accordo decennale che assicura che Call of Duty e gli altri giochi Activision arriveranno su GeForce Now, il giudice ha successivamente fatto notare alla FTC come "In un certo senso avete vinto, avete ottenuto ciò che volevate, li avete costretti a stipulare questi accordi". La FTC ha così risposto: "Abbiamo prove che ci sono accordi... Non abbiamo prove di nulla al di là degli accordi".

Il giudice ha quindi incalzato chiedendo: "Perché Nvidia dovrebbe fare quello che ha fatto, dire quello che ha detto? Sono un concorrente di Microsoft nel cloud gaming, quindi perché l'hanno fatto allora?". Una damanda a cui la FTC ha così replicato: "Questo non conta ai sensi della legge perché non è specifico per la fusione. L'accordo avrebbe potuto essere raggiunto sia che fossimo qui o no... È servito a indorare la pillola".