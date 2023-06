Microsoft vs FTC: Jim Ryan a ruota libera su TES 6, COD, Starfield e Xbox Game Pass

L'attesa deposizione in video di Jim Ryan nella causa tra Microsoft e l'FTC ha dato modo al CEO di Sony Interactive Entertainment di manifestare tutta la sua contrarietà all'ingresso di Activision nella famiglia Xbox.

Nel corso dell'udienza tenutasi nella giornata di martedì 27 giugno, l'alto esponente del team PlayStation ha colto l'occasione offertagli dagli avvocati della Federal Trade Commission per rimarcare la forte contrarietà di Sony all'affare Activision-Microsoft.

Il CEO di SIE ha toccato alcuni dei punti più 'sensibili' dell'affare da circa 70 miliardi di dollari imbastito dal publisher di Call of Duty e dal colosso tecnologico di Redmond. Al giudice della causa intentata dall'FTC, Ryan ha sostenuto che Xbox non è affatto un competitor 'minore' in virtù della grande popolarità dei giochi online e degli sparatutto multiplayer negli Stati Uniti, due esperienze interattive particolarmente care alla community Xbox negli USA.

Il dirigente di Sony ha poi spiegato di aspettarsi The Elder Scrolls 6 e Starfield su console PlayStation, salvo poi scoprire che sarebbero divenute esclusive Xbox solo dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft. Ryan ha poi affermato che Activision ha contribuito allo sviluppo del feedback aptico dei controller DualSense di PS5 e che una simile collaborazione sarebbe stata impossibile con un'azienda controllata dalla concorrenza.

Il CEO di Sony Interactive Entertainment ha quindi ritenuto insoddisfacenti gli impegni presi da Phil Spencer per l'arrivo in multipiattaforma di Call of Duty e delle IP popolari di Activision: l'esponente di SIE ha però suscitato l'ilarità dei presenti (e della community) affermando che "nell'elenco dei giochi Activision che Xbox avrebbe mantenuto su PlayStation c'era Overwatch ma non Overwatch 2".

Sempre nel corso dell'udienza, Ryan si è detto dispiaciuto per l'esclusiva Xbox di Starfield e Redfall ma che non considera 'anti-concorrenziale' questa scelta. Al contrario, l'esponente di Sony crede che "Microsoft userà Call of Duty per danneggiarci in qualche modo". Il dirigente Sony svela anche di essere stato contattato da Bobby Kotick nel febbraio di quest'anno: il presidente di Activision avrebbe voluto negoziare un accordo per Call of Duty e altri videogiochi, ma Ryan ha semplicemente riferito a Kotick di volere che i regolatori facessero il loro lavoro e bloccassero questo accordo.

Ryan ha poi asserito che è convinzione comune, tra gli editori di videogiochi che non amano Xbox Game Pass, che il servizio in abbonamento di Microsoft non produce alcun valore ed ha 'effetti distruttivi' per il mercato.