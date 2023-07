Microsoft vs FTC, non è finita: l'appello è ufficiale, negli USA riapre il caso Activision

Le prime ipotesi seguite all'annuncio del verdetto del processo tra Microsoft e FTC hanno infine trovato rapida conferma: l'ente statunitense ha deciso di fare ricorso in appello contro la decisione presa dalla giudice Jacqueline Scott.

La Federal Trade Commission statunitense ha infatti ufficialmente depositato la richiesta presso il sistema giudiziario USA. A tale conferma ha fatto seguito la condivisione di molteplici dichiarazioni delle parti in causa coinvolte.



Dai vertici di Activision Blizzard King, in particolare, sono arrivati commenti ottimisti sull'esito di un ulteriore confronto giudiziario: "Le circostanze non sono cambiate. Siamo certi che gli Stati Uniti saranno tra i 39 Paesi in cui sarà possibile chiudere l'accordo. Non vediamo l'ora di ribadire la solidità della nostra posizione di fronte alla Corte, ancora una volta".



A dar voce al colosso di Redmond è stato invece Brad Smith, Vice Chair and President presso Microsoft. "La decisione della Corte ha reso palesemente chiaro che questa acquisizione è positiva sia per la concorrenza sia per i consumatori. - ha dichiarato il dirigente - Siamo delusi dal fatto che la FTC voglia continuare a perorare una posizione dimostratasi debole, e ci opporremo a ulteriori tentativi di ritardare il completamento del processo di acquisizione".



Il possibile ricorso in appello della FTC si era palesata come un'eventualità sin dalle prime ore successive all'annuncio del verdetto legale.