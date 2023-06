Microsoft vs FTC, al via il processo: Jim Ryan apparirà solo in video, è confermato

L'audizione preliminare del processo tra FTC e Microsoft ha ufficialmente preso il via, e arrivano le prime conferme in merito alle modalità di svolgimento del confronto.

In particolare, si apprende che la dirigenza Sony prenderà parte alla sessione giudiziaria, ma tramite modalità non tradizionali. Jim Ryan, si è appreso, invierà infatti una deposizione video pre-registrata, che sarà trasmessa in aula. Non è invece stata prevista alcuna forma d'interazione live con il presidente Sony, che non presenzierà al processo e non apparirà in live streaming. Queste - almeno al momento - sono le modalità previste per la presentazione del punto di vista del colosso videoludico giapponese sulla vicenda legata all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.



Non è da escludere che nel prossimo futuro la partecipazione di Sony al confronto giudiziario tra Redmond e la FTC possa variare, ma per avere conferme in merito sarà necessario attendere. Nel frattempo, ricordiamo che l'ente regolatore statunitense ha temporaneamente bloccato l'acquisizione di Activision Blizzard, imponendo uno stop al processo di espansione di Microsoft.



In seguito all'approvazione dell'operazione da parte della Commissione Europea e alla bocciatura decisa invece dall'ente regolatore britannico, le opinioni degli anti-trust in merito alla vicenda restano contraddittorie.