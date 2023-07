Microsoft vs FTC: quando arriverà il verdetto sull'acquisizione di Activision?

Dopo quattro giorni di fuoco in cui Microsoft ha dovuto affrontare in tribunale l'accusa della Federal Trade Commission, si attende ora il verdetto definitivo del giudice che ha ascoltato le parti in causa.

Nel mentre divampa la polemica legata ad un possibile conflitto di interessi del giudice, siamo ora in una fase di stallo, nell'attesa di conoscere quali saranno le sorti di una vicenda che si protrae ormai da svariati mesi. Tom Warren di The Verge è intervenuto di recente per svelare quando si potrà avere finalmente un responso definitivo.

Stando a quanto riportato all'interno di un suo recente post su Twitter, il verdetto della giudice Jacqueline Scott Corley arriverà entro la giornata di lunedì 10 luglio. In caso dovesse esprimersi in favore della FTC, Corley impedirebbe a Microsoft di formalizzare l'acquisizione di Activision entro il 18 luglio, come da accordi presi con la compagnia di Bobby Kotick, e dovrebbe rielaborare i termini dell'operazione. A quel punto, però, è probabile che la compagnia rinunci del tutto all'acquisizione, come suggerito dai suoi stessi legali. Nel caso sia invece Microsoft ad avere la meglio, potremmo assistere alla chiusura dell'acquisizione nel giro di pochi giorni, sebbene ci sia da tenere in conto il no della CMA in UK.

Intanto è arrivato il sì del Sudafrica sulla fusione Microsoft-Activision, portando a 39 i paesi favorevoli alla chisura dell'affare.