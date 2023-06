Microsoft vs FTC: Sony non è preoccupata del futuro di COD, stando a una email di Jim Ryan

Dall'annuncio del matrimonio tra Microsoft e Activision, non sono mancate le critiche di Sony per i rischi derivanti dall'esclusiva Xbox di Call of Duty. Eppure, un'email di Jim Ryan resa pubblica dagli avvocati di Microsoft nell'udienza per la causa intentata dall'FTC sembra andare nella direzione opposta.

Nell'email condivisa dai legali della casa di Redmond per difendersi dalle accuse di monopolio e danni alla concorrenza mossegli dall'FTC e da aziende che, come Sony, hanno sempre rimarcato l'importanza economica di Call of Duty per la tenuta stessa dell'ecosistema PlayStation, il CEO di Sony Interactive Entertainment sembra esprimere giudizi del tutto diversi da quelli esternati pubblicamente per ostacolare l'acquisizione del publisher americano.

Nella lettera 'interna' che viene riportata dagli avvocati di Microsoft, Jim Ryan si spinge infatti a precisare che "non si tratta affatto di un 'gioco di esclusive'. Stanno pensando più in grande e hanno i soldi per compiere mosse come questa. Ho passato molto tempo a discuterne con Phil Spencer e Bobby Kotick e sono abbastanza sicuro che continueremo a vedere Call of Duty su console PlayStation negli anni a venire".

La documentazione prodotta da Microsoft, di conseguenza, punta a rendere ininfluenti le tesi sui rischi economici e concorrenziali derivanti dal passaggio di IP come Call of Duty nella famiglia Xbox, proprio in ragione delle dichiarazioni 'interne' dell'amministratore delegato di SIE sulla natura multipiattaforma di COD. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere anche le ultime dichiarazioni di Jim Ryan sulla mancata condivisione di informazioni su PS6 con Activision.