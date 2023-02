Microsoft vs FTC: Sony sta rifiutando di collaborare con la Federal Trade Commission?

Secondo un report, sembra che Sony stia ignorando le richieste della FTC per la causa che vede contrapposti la Federal Trade Commission e Microsoft Corporation per l'acquisizione del colosso Activision Blizzard King.

Microsoft ha citato PlayStation come testimone, Sony è dunque chiamata a rispondere alle richieste della FTC, tuttavia pare proprio che la compagnia non abbia alcuna intenzione di collaborare. Inizialmente, Sony avrebbe ritardato l'invio di alcuni documenti e in seguito avrebbe ignorato completamente le richieste pervenute dagli organi federali.

Stando ad lcune fonti (tra cui FOSS Patents), Sony avrebbe chiesto al giudice di limitare o eliminare del tutto il proprio coinvolgimento nella causa ma questo sembra impossibile dal momento che la stessa FTC sta aspettando da settimane alcuni documenti formalmente richiesti alla casa di PlayStation.

Non è un mistero che Sony si sia dichiarata contraria all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, stupisce dunque un simile comportamento all'apparenza poco collaborativo, con ogni probabilità PlayStation vuole limitare la fuoriuscita di dati sensibili sulle proprie attività e per questo starebbe facendo "orecchie da mercante" con la Federal Trade Commission.

Nel frattempo, Bobby Kotick ha accusato gli organi antitrust di non conoscere il mercato dei videogiochi mentre il management di Activision Blizzard è fiducioso sul fatto che l'acquisizione da parte di Microsoft possa concludersi entro giugno 2023.