Microsoft vs FTC: TES 6, Fallout 5 e DOOM usciranno anche su PlayStation e Nintendo?

Parte ufficialmente il processo che vede contrapposte Microsoft e l'FTC: dopo aver ribadito che la casa di Redmond intende garantire l'indipendenza di Activision, i legali di Microsoft preannunciano l'arrivo di tanti videogiochi Zenimax (e Bethesda) su piattaforme PlayStation e Nintendo.

Nella ricca documentazione prodotta dagli avvocati del colosso tecnologico di Redmond per rispondere alle accuse mosse dalla Federal Trade Commission statunitense, emerge infatti la precisa volontà di Microsoft di non precludere alle community delle console Sony e Nintendo l'accesso a 'molti dei futuri videogiochi Zenimax', e di riflesso anche Bethesda.

I legali di Microsoft spiegano infatti che "il team Xbox prevede che molti altri videogiochi futuri di ZeniMax verranno commercializzati anche su PlayStation e Nintendo". A voler dar retta agli avvocati della casa di Redmond, quindi, la contestata esclusiva Xbox di Starfield dovrebbe essere un'eccezione.

Sin dall'annuncio del matrimonio con il publisher di Call of Duty, d'altronde, gli alti esponenti di Microsoft hanno più volte ribadito la loro intenzione di garantire un futuro multipiattaforma alle IP più popolari di Activision. Le dichiarazioni degli avvocati dell'azienda di Redmond potrebbero quindi preludere al futuro approdo in multipiattaforma dei videogiochi delle proprietà intellettuali più celebri di Bethesda e Zenimax: Fallout 5, The Elder Scrolls 6 e i prossimi capitoli di DOOM e Wolfenstein usciranno anche su console PlayStation e Xbox?