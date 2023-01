Microsoft vs FTC: udienza ad agosto, sfuma l'acquisizione di Activision entro giugno?

La prima udienza preliminare tra Microsoft e la FTC si è tenuta a inizio gennaio e siamo ora in attesa dell'udienza finale, che stando ad un calendario condiviso dalla Federal Trade Commission, si terrà il prossimo 2 agosto.

In questa data inizierà la seconda parte dell'udienza che vede coinvolte la FTC e Microsoft, questo vuol dire con ogni probabilità che il verdetto definitivo sia destinato ad arrivare ben oltre il mese di agosto. Appare difficile dunque che il colosso di Redmond possa concludere l'acquisizione di Activision Blizzard entro il mese di giugno come inizialmente auspicato.

La stessa Microsoft starebbe pensando ad un accordo con la Federal Trade Commission, presumibilmente con l'obiettivo di accelerare i tempi, ricordiamo che se l'acquisizione tra le due parti non andrà in porto, Microsoft dovrà versare tre miliardi di dollari ad Activision Blizzard come indennizzo.

La situazione è ancora molto complessa e non sembra esserci una soluzione definitiva all'orizzonte, accordi e cause richiedono tempo e denaro e dunque la matassa si sbroglierà solamente nei prossimi mesi ma come detto una acquisizione definitiva nella prima metà del 2023 appare decisamente problematica allo stato attuale.

Intanto, Microsoft ritratta le accuse contro la FTC, affermando che l'ente americano non ha violato la costituzione, a differenza di quanto dichiarato inizialmente.