Microsoft vs Sony: tra Call of Duty in scadenza di contratto e King al centro di tutto

Continua la battaglia tra Microsoft e la FTC, uno scontro che coinvolge anche Sony e Jim Ryan: proprio grazie alle dichiarazioni e ai documenti depositati in tribunale, abbiamo scoperto che Sony incassa miliardi di dollari l'anno da Call of Duty e per questo non vuole assolutamente perdere il gioco.

Call of Duty resterà su PlayStation? La Federal Trade Commission sembra avere dei dubbi a riguardo ma c'è da dire che sicuramente nessuna delle parti in causa (Activision, Microsoft e Sony) vuole rinunciare a COD su PlayStation.

Il prossimo gioco della serie non è ancora stato annunciato ma verosimilmente arriverà in autunno su tutte le piattaforme, questo però sarà l'ultimo gioco di Call of Duty ad avere l'esclusiva di marketing con PlayStation, il contratto firmato tra Sony e Activision scade alla fine del 2023 e dunque non è chiaro cosa accadrà in futuro. Bobby Kotick vuole che Call of Duty resti su PlayStation nel caso l'acquisizione da parte di Microsoft non vada a buon fine ma al momento la situazione è ancora tutta da chiarire.

Altro argomento di discussione emerso in queste ore riguarda il ruolo di King, uno scambio di email tra Jim Ryan e Chris Deering (ex Presidente di PlayStation) mette in luce la vera importanza strategica della casa di Candy Crush, una compagnia che avrebbe un valore di mercato pari a 50 miliardi di dollari, rappresentando quindi una fetta importantissima del pacchetto Activision Blizzard, sebbene spesso si tenda a ignorare il ruolo di King in questa acquisizione.

Chris Deering poi sottolinea nel suo scambio di mail con Jim Ryan come Phil Spencer "avrebbe potuto comprare l'esclusiva dei prossimi tre Call of Duty per cinque miliardi di dollari" ma è chiaro come King rappresenti di fatto uno degli asset più pregiati di Activision Blizzard.