Microsoft vuole far uscire un gioco first party ogni 3 mesi grazie ai Game Studios

Durante la conferenza E3 Microsoft, è stata annunciata l'acquisizione di Double Fine, la software house fondata dalla leggenda dell'industria videoludica, Tim Schafer, che è dunque entrata a far parte della grande famiglia degli Xbox Game Studios.

Grazie a questa nuova acquisizione, la scuderia di Microsoft può ora contare su ben 14 studi di proprietà, per i quali il colosso di Redmond sembra avere grandi piani. L'avere così tanti talenti a disposizione, può infatti dar modo all'azienda di pianificare in anticipo le proprie uscite, e nei piani di Matt Booty, a capo degli Xbox Game Studios, in futuro dovrebbe uscire un titolo first-party ogni tre mesi circa.

Stando a quanto dichiarato da Booty, il piano può essere più che fattibile se ogni studio riuscisse a completare lo sviluppo di un gioco in un periodo che va tra i due e i quattro anni, tempi risicati per un Red Dead Redemption 2, ad esempio, ma più che ragionevoli per studi come Ninja Theory o Double Fine.

E con i 14 studi di cui dispone Microsoft ci sarebbe addirittura un buon margine per allungarsi un po' con i tempi, magari per migliorare lo sviluppo di un gioco di cui non si è soddisfatti appieno. L'obiettivo futuro insomma è quello di far uscire in media un titolo degli Studios ogni tre mesi: sarà fattibile?