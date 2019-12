Microsoft vuole sorprendere Sony con Xbox Scarlett; infondate le voci sulla scarsa potenza

Nella giornata di ieri è stata diffusa in rete una nuova fotografia del singolare dev kit di PlayStation 5, caratterizzato da un voluminoso sistema di raffreddamento a forma di V. Sony non l'ha mai riconosciuto in via ufficiale, ma le foto e le testimonianze sono talmente tante che ha assunto i connotati di un segreto di Pulcinella.

La diffusione della nuovo scatto ha spinto Tom Warren, Senior Editor di The Verge, a fare una considerazione su Microsoft, diretta concorrente di Sony che pure si appresta a lanciare sul mercato una console di nuova generazione. Avete notato che non sono ancora trapelate foto del dev kit di Xbox Scarlett? Secondo il giornalista, non sarebbe affatto un caso: la casa di Redmond ne avrebbe distribuiti pochi con il preciso intento di sorprendere Sony. Alla luce di ciò, anche le voci sulla scarsa potenza sarebbero infondate. "Quasi nessuno ce l'ha, e quelli in giro non sono neppure definitivi" Ha scritto su Twitter in risposta ad uno dei suoi follower. "Ecco perché state leggendo un sacco di sciocchezze sulla scarsa potenza, ecc. Questa volta Microsoft vuole sorprendere Sony".

È probabile che la casa di Redmond abbia deciso di distribuire pochi dev kit, per giunta in una versione non definitiva, per evitare che trapelino informazioni tecniche troppo dettagliate che potrebbero giungere all'attenzione dei dipendenti di Sony. Uno scenario suggestivo, ma ci teniamo a specificare che le informazioni sopra riportate non giungono da organi ufficiali, pertanto non possono essere considerate come certe. Di sicuro c'è solo una cosa: il 2020 si rivelerà un anno memorabile grazie al concomitante arrivo di PS5 e Xbox Scarlett.