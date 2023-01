Microsoft x Activision, l'accordo nel 2023: altre concessioni in arrivo, per gli analisti

Mentre si chiude la prima udienza preliminare tra FTC e Microsoft, la prospettiva di un accordo sull'acquisizione di Activision Blizzard si fa sempre più articolata.

Con l'inizio del nuovo anno, non potevano dunque mancare previsioni in merito da parte degli analisti videoludici. Tra questi, troviamo Piers Harding-Rolls, esperto del mercato del videogioco in forze presso Ampere Analysis. Nel delineare la possibile evoluzione della vicenda, quest'ultimo ha di recente affermato di star guardando con ottimismo al 2023.

Secondo Harding-Rolls, l'acquisizione di Activision avrà un esito positivo, ma richiederà "ulteriori concessioni" da parte di Microsoft per essere portata a termine. Queste ultime, afferma l'analista, "potrebbero riguardare l'inclusione di titoli nel Game Pass e la loro disponibilità in altri servizi" di abbonamento. In funzione dell'evoluzione della vicenda, le tempistiche per il completamento dell'operazione finanziaria potrebbero però variare.



L'analista di Ampere Analysis, in particolare, sostiene che nel caso in cui si riuscisse ad evitare una disputa legale in aula con la FTC, Microsoft potrebbe portare a casa l'accordo già nella prima metà dell'anno. Diversamente, conclude Harding-Rolls, sarà necessario attendere gli ultimi mesi del 2023. Nel frattempo, le autorità antitrust del Cile hanno approvato l'acquisizione di Activision, andando ad aggiungersi al già vasto coro di voci favorevoli al completamento dell'operazione.