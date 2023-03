Microsoft x Activision, acquisizione approvata: semaforo verde in Giappone

Sembra che la diatriba tra Sony e Microsoft sia arrivata a un punto di svolta. Come preannunciato da molti osservatori, è infatti giunto il primo via libera ufficiale al processo di acquisizione di Activision Blizzard.

A esprimersi in senso favorevole è la Fair Trade Commission del Giappone, che ha pubblicato il proprio parere definitivo nella mattinata di martedì 28 marzo. Dopo una lunga indagine che ha coinvolto i soggetti interessati ma anche terze parti ed esperti del mercato del videogioco, l'ente ha infatti concluso che l'ingresso di Activision Blizzard nell'orbita Xbox "non rappresenta una limitazione sostanziale della concorrenza". Di conseguenza, la Fair Trade Commission giapponese non si oppone alla conclusione dell'operazione, annunciata dal colosso di Redmond ormai oltre un anno fa.



Il processo di esame dell'acquisizione del publisher da parte di Microsoft giunge così ufficialmente al termine in Giappone, le cui autorità hanno informato le parti coinvolte della decisione presa. Arriva così un primo, importantissimo, semaforo verde per il completamento dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte dei Microsoft Game Studios. In attesa di scoprire quali saranno i responsi degli altri enti nazionali, la dirigenza verdecrociata può festeggiare il traguardo.



Nel frattempo, negli USA scoppiano nuove polemiche in merito alla politica di esclusività promossa da Sony sul mercato giapponese.