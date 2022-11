Microsoft x Activision: acquisizione approvata in Serbia, nessuna minaccia per l'industria

Nel mentre la Commissione Europea ha deciso di procedere alla Fase 2 dell'indagine, l'ente regolatore della Serbia ha deciso di approvare l'acquisizione di Activision-Blizzard-King da parte di Microsoft, che spera di portare definitivamente publisher e studi annessi sotto la sua ala nel corso del 2023.

Sapevamo già come l'acquisizione avesse ottenuto il nullaosta dagli enti regolatori del Brasile e dell'Arabia Saudita, ed un documento ufficiale diffuso dal governo serbo dichiara approvata anche in questo caso la mega acquisizione da quasi 70 miliardi di dollari.

La decisione fa riferimento al mercato locale della Serbia, che vede Valve contrastare in solitaria sul mercato PC e Nintendo primeggiare su quello console, con Sony e Microsoft a seguire rispettivamente in seconda e terza posizione. Considerando il ruolo non privilegiato di Xbox sul territorio serbo, insieme al fatto che kolossal come Call of Duty continueranno ad uscire anche su PlayStation, l'antitrust ha ritenuto che non ci fosse alcun presupposto perché si possa creare una sorta di monopolio da parte del colosso di Redmond, e che la competizione nel settore videoludico sarà assicurata anche ad acquisizione avvenuta.

La trattativa conta ad oggi tre approvazioni totali, ma per il via libera definitivo sarà importante ascoltare il parere finale di entri regolatori più decisivi come la Commissione Europea, la CMA e la FTC.