Microsoft x Activision: l'acquisizione mina il mercato in un momento critico, dice Sony

Continua a tenere banco l'accesa discussione tra Sony e Microsoft riguardo all'acquisizione di Activision-Blizzard che il colosso di Redmond spera di finalizzare durante il prossimo anno.

Sony ha già espresso la sua preoccupazione riguardo a possibili rincari dei prezzi per giochi, console e abbonamenti da parte di Microsoft una volta che l'acquisizione sarà approvata, e la compagnia capitanata da Jim Ryan ha espresso ulteriori timori riguardo ai risvolti che l'accordo da 70 miliardi di dollari potrebbe avere sul mercato del gaming.

In una risposta fornita al CMA (pubblicata lo scorso 28 ottobre), Sony ha dichiarato che l'affare non rischia di ledere solo i suoi interessi, ma anche quelli dei consumatori e dell'industria in generale.

"La transazione minaccia l'ecosistema del gaming in un momento critico. Tirerebbe via un franchise di gioco insostituibile, Call of Duty, fuori da una realtà indipendente e lo combinerebbe con il sistema di grande successo di Microsoft (Xbox), leader del servizio di abbonamento (Game Pass), il sistema operativo PC dominante (Windows) e la piattaforma cloud leader (Azure). L'unico modo per preservare una forte concorrenza e proteggere i consumatori e gli sviluppatori indipendenti è garantire che Activision rimanga di proprietà e controllata in modo indipendente".

Il "momento critico" a cui fa riferimento Sony potrebbe riferirsi alla transizione verso il mercato digitale, ormai quello nettamente predominante, specialmente dopo gli anni della pandemia. Ad affiancare questo cambiamento c'è il ruolo sempre più ingombrante dei free-to-play e con essi le microtransazioni che permettono di generare profitti a lungo termine. In quest'ottica rientra evidentemente Call of Duty, con Warzone che ha rappresentato una delle produzioni più fortunate sul mercato dal 2020 in poi. Sony sta cercando di muoversi in questo senso dando il via allo sviluppo di numerosi live service e acquisendo studi come Bungie che da anni si occupano di questo tipo di giochi. Tuttavia, le preoccupazioni della compagnia nipponica, specialmente in merito al futuro di Call of Duty, permangono.

Intanto, Activision ha promesso di dare battaglia in caso l'affare con Microsoft non venga approvato dagli enti regolatori.