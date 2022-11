Microsoft x Activision: l'acquisizione non danneggerà la concorrenza, dice Bobby Kotick

La Commissione Europea ha avviato la fase 2 dell'indagine riguardante l'affare tra Microsoft e Activision-Blizzard, dando adito a nuovo dubbi riguardo alla buona riuscita dell'affare.

Bobby Kotick, attuale CEO di Activision finito nella bufera nei mesi scorsi per lo scandalo legato ai casi di molestie e discriminazioni all'interno della compagnia, si dice fiducioso che la trattiva si concluderà entro l'anno fiscale corrente. In una lettera rivolta ai membri di Activision, Kotick ha affermato che l'acquisizione, pur essendo fondametale per la crescita dell'azienda, non danneggerà la concorrenza del settore, come ha già evidenziato l'antitrust brasiliano:

"Team, Volevo prendere un momento di questo periodo impegnativo per fornire un aggiornamento sui nostri progressi verso il completamento della nostra fusione con Microsoft. Con l'aumento della concorrenza a livello globale da parte di aziende con enormi pool di talenti e risorse, diventare parte di un'azienda con accesso a talenti in tutto il mondo ci aiuterà a riempire le migliaia di posizioni aperte che avremo nei prossimi anni. Siamo stati, e saremo, in una forte concorrenza per attrarre e trattenere il talento di cui abbiamo bisogno per creare contenuti che soddisfino le richieste del nostro pubblico in crescita. Far parte di Microsoft ci aiuterà a realizzare meglio le nostre ambizioni e soddisfare gli elevati standard del nostro pubblico.

Come abbiamo detto quando abbiamo annunciato la nostra fusione, questo è un processo lungo. Abbiamo già ricevuto le approvazioni da paesi tra cui il Brasile. Dopo un'attenta revisione della transazione, l'autorità brasiliana è giunta alla conclusione che operiamo in un settore altamente dinamico e competitivo, e che la fusione non danneggerà in alcun modo la concorrenza.

Continuiamo a collaborare con le autorità di regolamentazione in altre giurisdizioni e il processo procede come previsto. Comprendiamo il business dei videogiochi. Questa settimana la Commissione europea ha annunciato che siamo entrati nella seconda fase della nostra revisione nella regione. Lavoriamo a stretto contatto con Microsoft per coinvolgere attivamente le autorità di regolamentazione in altri paesi chiave per rispondere alle loro domande e fornire loro informazioni utili per la loro revisione. [...] Voglio ringraziare ciascuno di voi per il vostro instancabile lavoro e impegno per completare questa fusione, che continuiamo a sperare di chiudere nell'anno fiscale in corso che termina a giugno 2023".

Nel frattempo, Microsoft ha fornito una risposta diretta alla Commissione Europea dopo l'avvio della Fase 2 dell'indagine.