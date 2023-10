Microsoft x Activision: l'acquisizione verrà annunciata la prossima settimana?

Stando alle parole di Tom Warren di The Verge, ci sono buone probabilità che Microsoft possa finalizzare l'acquisizione di Activision Blizzard durante la prossima settimana, mettendo così la parola fine ad processo di acquisizione durato ben 20 minuti.

La CMA inglese dovrebbe pronunciarsi il 6 ottobre in merito alla vicenda, esprimendo un parere positivo o negativo, seppur provvisorio e da vagliare ulteriormente. Tutto farebbe pensare però che in caso di sì, la casa di Redmond possa evitare di attendere ancora e concludere la transazione nei giorni successivi, idealmente all'inizio della prossima settimana.

L'acquisizione di Activision Blizzard apre ovviamente molti scenari per Microsoft legati non solo al mercato mobile con il grande successo dei giochi King (Candy Crush) e di Call of Duty Mobile, ma anche per lo stesso COD, che dovrà trovare una propria strada per il futuro: continuerà ad uscire a cadenza annuale? Sarà su Xbox Game Pass sin dal lancio? Ci saranno ripercussioni sulle versioni PlayStation?

Sono tante le carte che Microsoft può giocarsi in futuro su numerose IP, senza dimenticare i giochi Blizzard come Diablo e Warcraft che diventano quindi al 100% di proprietà della casa di Redmond. Tutto questo, ammesso che la FTC non continui a contestare l'acquisizione ritardando ulteriormente il processo dell'entrata di Activision, Blizzard e King nella famiglia Microsoft.