Microsoft x Activision: in arrivo nuove concessioni per placare la Commissione Europea?

Nel corso del pomeriggio sono arrivate nuove indiscrezioni sull'affare Microsoft x Activision, dal momento che il noto portale Reuters riporta che la Commissione Europea si starebbe preparando ad inviare al colosso di Redmond un esposto contenente tutti i dubbi e le preoccupazioni legati all'acquisizione.

Sebbene tale processo faccia parte del regolare iter di un'acquisizione di questa portata, è interessante notare come siano in molti a sottolineare che l'evento in questione potrebbe ulteriormente stravolgere le carte in tavola. Sembrerebbe infatti che Microsoft potrebbe proporre ulteriori concessioni con l'obiettivo di fugare ogni dubbio della Commissione Europea e spingerla ad interrompere qualsiasi opposizione. Dopo la proposta di portare Call of Duty su PlayStation per altri 10 anni, quindi, potrebbero arrivare altre offerte simili che andranno incontro ai principali rivali dell'azienda e semplificheranno la conclusione degli accordi.

In ogni caso, Microsoft si è detta pronta ad affrontare la Commissione Europea con la seguente dichiarazione:

"Stiamo continuando a lavorare con la Commissione Europea affinché tutte le preoccupazioni riguardanti il mercato vengano fugate. Il nostro obiettivo è quello di dare alle persone più giochi e l'accordo non farà altro che aiutarci in questo intento."

In attesa di scoprire come si evolverà la faccenda, vi ricordiamo che Google e Nvidia farebbero parte delle aziende contrarie all'affare Microsoft x Activision.