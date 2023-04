Microsoft x Activision Blizzard: mercoledì arriva il verdetto finale della CMA?

Siamo probabilmente vicini a una svolta per quanto riguarda l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Il Financial Times ricorda che mercoledì 26 aprile la CMA inglese si pronuncerà definitivamente sulla questione e la sensazione è che alla fine l'organo inglese darà il via libera all'affare. Ad oggi, gli organi regolatori di Brasile, Giappone, Arabia Saudita, Serbia, Cile e Sudafrica hanno espresso parere positivo, mancano ancora i giudizi dell'Unione Europea, del CMA inglese e della FTC americana, per quanto riguarda la Competition and Markets Authority del Regno Unito però si pensa ad un verdetto positivo. Addirittura sembra che Microsoft abbia in programma di festeggiare a Londra con uno speciale evento per i gamer in programma proprio il 26 aprile in caso dovesse arrivare il sì da parte dell'ente britannico. Nel frattempo la Federal Trade Commission ha chiamato in causa Nintendo per chiarimenti legati all'accordo decennale siglato con Microsoft per Call of Duty, la casa di Kyoto non avrebbe però ancora risposto alle richieste dell'FTC. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a cause legali, attacchi verbali, accuse di favoreggiamento e monopolio da parte dei nomi coinvolti in questa "guerra a distanza", la sensazione degli analisti e degli esperti finanziari è che la situazione sia destinata a cambiare in breve tempo.

