Microsoft x Activision: blocco per 10 anni, maggiori poteri al CMA e Bobby Kotick on fire

C'è ancora tantissimo da dire sull'affare Activision-Microsoft, la CMA ha bloccato l'acquisizione ma emergono ora nuovi dettagli in merito e sopratutto arrivano le parole di Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard King.

Come riportato su ResetERA, secondo quanto emerso nel lungo documento diffuso dal CMA (oltre 900 pagine), se l'acquisizione dovesse fallire, Microsoft non potrà provare a comprare nuovamente Activision Blizzard King prima che siano trascorsi almeno dieci anni, questo vuol dire che in caso di insuccesso, un nuovo tentativo di acquisizione non potrà essere tentato prima del 2033 o 2034.

Il Primo Ministro inglese ha difeso la CMA ma non solo, perché stando a quanto apprendiamo da CNBC, l'ente britannico per la libera concorrenza avrebbe ottenuto maggiori poteri dal governo, con l'apertura di una sezione creata appositamente per "stanare" e rilevare eventuali irregolarità nelle aziende tech con un fatturato di almeno 25 miliardi di sterline e quindi in questa categoria rientrano anche Google, Apple, Meta, Microsoft e Amazon, solamente per citarne alcune.

Infine dopo aver attaccato la CMA, il CEO di Activision Blizzard King ha confermato che Microsoft farà ricorso in tribunale per far valere i suoi diritti. Secondo Kotick, ci vorranno "alcuni mesi" per fare in modo che il CAT si pronunci, Kotick è comunque fiducioso sulle tempistiche, sebbene al momento non sia possibile fare ipotesi più precise a riguardo.

Lo stesso Kotick è stato intervistato da CNBC ed ha rifiutato di commentare l'eventuale bonus di tre miliardi di dollari previsto per Activision Blizzard King in caso di mancata chiusura dell'accordo, limitandosi a confermare che la compagnia riceverà comunque un indennizzo economico se l'affare salterà.