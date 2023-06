Microsoft x Activision: Call of Duty rischiava di non arrivare su Xbox Series X|S

Tra le tante informazioni emerse questa sera in relazione alla battaglia legale tra Microsoft e la Federal Trade Commission (FTC) ce n'è una legata ad Activision e Call of Duty.

Stando alle dichiarazioni di Sarah Bond, Corporate Vice President di Xbox, Activision Blizzard costrinse il colosso di Redmond ad accettare un nuovo accordo sulla distribuzione dei ricavi per poter avere Call of Duty su Xbox Series X|S. Pare che il colosso dell'industria videoludica non volesse nemmeno predisporre i dev kit di Xbox affinché potessero far girare il gioco: questo poiché i ricavi ottenuti dalle vendite del prodotto sarebbero stati inferiori su Xbox rispetto a quelli PlayStation. Alla fine l'accordo proposto da Bobby Kotick fu accettato da Microsoft e la versione Xbox Series X|S del primo COD 'next-gen', ovvero Call of Duty Black Ops Cold War, uscì in contemporanea con quella PlayStation 5.

Dai documenti emerge anche che la software house volesse stringere un accordo legato al marketing che però fu rifiutato da Microsoft, motivo per cui lo sparatutto in prima persona non venne mostrato all'Xbox Showcase di quell'anno.

