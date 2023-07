Microsoft x Activision, il CMA rinvia tutto: la decisione non arriverà entro il 18 luglio

Mentre emergono indiscrezioni su di una possibile retromarcia di Microsoft sul cloud gaming in UK, dalla CMA britannica non arrivano buone notizie per il colosso di Redmond.

L'autorità anti-trust ha infatti annunciato che la decisione finale in merito all'acquisizione di Activision Blizzard King non arriverà entro la fatidica giornata del 18 luglio 2023. La CMA ha comunicato un ennesimo rinvio per la sua decisione finale, che dunque non sarà diffusa nel corso della prossima settimana, come inizialmente previsto. Al contrario, il nuovo termine è stato fissato dalla Competition and Markets Authority al ben più lontano 29 agosto 2023.

A motivare la scelta di un posticipo, spiega la CMA, è la complessità della proposta di conciliazione ricevuta da Microsoft. L'autorità ritiene di non avere sufficiente tempo a disposizione per valutarne ogni implicazione e ha di conseguenza ampliato il periodo di studio di sei settimane. Al momento, la CMA auspica di poter offrire il proprio parere in merito all'affare anche prima del 29 agosto. In virtù di tale scelta, appare a ogni modo ormai certo che dal Regno Unito non arriverà un eventuale via libera all'accordo prima del 18 luglio 2023, come invece auspicato da Microsoft.



Migliori notizie per Redmond arrivano invece dagli USA, dove il sistema giudiziario ha negato alla FTC il congelamento dell'acquisizione di Activision in attesa dell'appello.