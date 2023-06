Microsoft x Activision: subito fallito il tentativo del Canada di bloccare l'affare

Nel corso del processo che vede Microsoft contro la Federal Trade Commission per via dell'acquisizione di Activision Blizzard King è intervenuta anche l'antitrust canadese.

Con un comunicato inviato durante la disputa legale, il Canada ha voluto precisare che se l'affare andasse in porto potrebbero verificarsi problemi nel settore. L'antitrust canadese ha inoltre confermato di essere in fase di monitoraggio della situazione per evitare che l'acquisizione possa annullare la competizione nell'industria videoludica, almeno per quello che concerne le console.

La risposta del colosso di Redmond, però, è stata secca e ha lasciato ben poco spazio di manovra ai canadesi: il termine ultimo per chiedere un blocco dell'acquisizione è ormai scaduto e non vi è più modo per il Canada di opporsi. Sembra quindi che l'ennesimo tentativo di frenare l'affare sia stato arrestato sul nascere.

Non si tratta questo dell'unico evento di rilievo avvenuto nel corso delle ultime ore, visto che la giudice Cortney ha ripreso la FTC per via di alcune dichiarazioni, le quali lasciavano trasparire più interesse nella difesa di Sony che dei consumatori.

Sapevate che dal processo è emerso anche il mese di lancio di Call of Duty 2023?