Microsoft X Activision, Jim Ryan avrebbe incontrato il capo dell'antitrust europea

Continua a tenere banco la vicenda relativa all'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft. Gli ultimi rumor, riportati questa volta dalla nota agenzia di stampa britannica Reuters, riferiscono di un possibile incontro tra Jim Ryan di Sony e Margrethe Vestager, commissario europeo della concorrenza.

Queste informazioni sono state diffuse da una fonte rimasta anonima, secondo cui il CEO di Sony Interactive Entertainment sarebbe stato chiamato, presumibilmente, per esprimere la propria posizione in merito all'acquisizione più discussa del momento. Purtroppo, almeno per il momento, si tratta di semplici rumor, che arrivano tra l'altro in un momento molto delicato per il colosso di Redmond.

Proprio nel corso di questa settimana, ricorda Reuters, l'antitrust europea sarebbe in procinto di esporre ai vertici di Microsoft le conseguenze che l'acquisizione avrebbe sul mercato e sui competitor.

La situazione è insomma ancora in divenire, mentre si moltiplicano i rumor e le accuse relative alle parti in causa. Sulle pagine di Bloomberg, ad esempio, è emersa una ricostruzione secondo cui l'FTC americana avrebbe fatto pressioni sull'UE per bloccare il processo di acquisizione.

Eppure Microsoft non si scompone e, fiduciosa, continua a sperare di concludere la fusione con Activision entro luglio di quest'anno. Questa, almeno, è la posizione espressa da Amy Hood, Vicepresidente esecutivo e Chief financial officer del colosso americano.