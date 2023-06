Microsoft x Activision: l'obiettivo è quello di spazzare via PlayStation? Le ultime novità

Ricordate il gruppo di giocatori che ha fatto causa a Microsoft con lo scopo di bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard? Nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sul processo, che era stato chiuso a marzo dal magistrato distrettuale Jacqueline Scott Corley e che è ritornato proprio di recente.

Al centro della diatriba fra le due parti ci sarebbe uno scambio interno di mail tra il capo degli Xbox Game Studios, Matt Booy, ed il chief financial officer di Xbox, Tim Stuart. Secondo l'accusa, all'interno dei messaggi vi sarebbero chiari riferimenti alla volontà di concludere l'affare con Activision Blizzard con l'obiettivo non solo di superare Sony PlayStation, ma proprio di spazzarla via dal mercato.

Questo scambio di messaggi fa parte delle prove relative alla cosiddetta Exhibit K: si tratta di una raccolta di prove che è stata oscurata per volere del colosso di Redmond, ma nonostante tutto viene citata dall'accusa. Dall'altra parte, gli avvocati di Microsoft sostengono che non si tratti in alcun modo di un documento in grado di influenzare le decisioni della corte e che, essendo considerato 'interno', non deve diventare di dominio pubblico.

Occorre specificare che il processo in questione non ha nulla a che vedere con i tentativi di bloccare l'acquisizione di Activision della FTC e non è chiaro come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.