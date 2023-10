Microsoft x Activision: oggi è il grande giorno del sì all'acquisizione? Sembra fatta!

Non dovrebbe mancare molto all'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, Tom Henderson riporta una dichiarazione della Communication Workers of America (CWA) secondo la quale il sì definitivo arriverà nella mattinata americana di oggi, nel pomeriggio per noi italiani.

Il messaggio su X di Tom Henderson è stato rimosso su richiesta della stessa The Communication Workers of America, con quest'ultima che sottolinea come "la notizia dell'annuncio dell'acquisizione è basata su report esterni non redatti dal nostro gruppo."

Henderson ha rimosso il tutto pur con qualche perplessità, dichiarandosi comunque assolutamente convinto del fatto che ormai sia solo questione di poche ore. A testimonianza, ci sarebbe anche la sospensione del titolo Activision Blizzard Inc dai listini di borsa, al termine della giornata di contrattazioni, il titolo è stato bloccato "in attesa di notizie imminenti."

Più volte si è parlato effettivamente del 13 ottobre come data di chiusura dell'accordo e dell'annuncio definitivo dell'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft, ormai si tratta di una pura formalità ma prima di comunicazioni ufficiali bisogna attendere il via libera delle autorità, che a questo punto dovrebbe arrivare, come affermato da report e media, nelle prossime ore. Intanto, la Federal Trade Commission non demorde e chiede lumi sugli accordi con Ubisoft e Sony.