Microsoft x Activision: Phil Spencer punta tutto su PC e mobile

In una recente dichiarazione, il boss della divisione gaming di Microsoft Phil Spencer ha svelato i suoi piani in merito all'acquisizione di Activision Blizzard.

Stando a quanto dichiarato dall'influente personaggio dell'industria videoludica, grazie all'entrata di Activision Blizzard nella sempre più grande famiglia degli Xbox Game Studios sarà possibile colonizzare con più facilità il mercato PC e quello mobile.

Ecco di seguito le dichiarazioni di Spencer:

"Se riflettiamo su cosa siamo in grado di fare e ciò che dovremmo fare, mi viene in mente che la più grande piattaforma videoludica sul pianeta è rappresentata dal mobile. Un miliardo e mezzo di persone gioca su smartphone."

"Mi dispiace che Microsoft non abbia una piattaforma nativa su mobile. In quanto sviluppatori di giochi per PC e console, non abbiamo la capacità creativa per creare prodotti di successo su mobile. Visto che operiamo nel mondo dei videogiochi da molto tempo, sappiamo quali sono i team di sviluppo che sono in grado di farlo. Abbiamo discusso internamente circa le abilità di Activision Blizzard in campo mobile e PC. Erano i due fattori che maggiormente hanno stimolato il nostro interesse."

Dopotutto la colossale acquisizione di Microsoft ha permesso all'azienda di mettere le mani su King e Blizzard: la prima è una software house che negli anni ha creato successi incredibili in campo mobile (pensiamo anche solo a Candy Crush Saga), la seconda possiede IP storiche del mondo PC come World of Warcraft. Insomma, è molto probabile che lo sfruttamento dei nuovi team da parte di Microsoft possa davvero permettere a Xbox di colonizzare in maniera importante i mercati PC e mobile.

