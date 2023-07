Microsoft x Activision: secondo un report, sta per arrivare un accordo con la FTC

Mentre la CMA rimane in attesa che Microsoft modifichi la proposta di acquisizione di Activision, arrivano nuove indiscrezioni sulla prossima mossa della FTC (Federal Trade Commission).

Nel corso della serata, sulle pagine di Bloomberg è arrivato un nuovo report secondo il quale ci sarebbero importanti novità in arrivo. Stando alle dichiarazioni del noto portale per cui lavora anche Jason Schreier, l'antitrust statunitense potrebbe decidere presto di sospendere il processo contro Microsoft, quello di cui si è parlato tanto nelle ultime settimane e che ha portato al reveal di numerosi retroscena del mondo dei videogiochi. Sempre secondo Bloomberg, tale mossa sarebbe dovuta alla volontà di trovare un accordo col colosso di Redmond in maniera simile a quanto potrebbe accadere con la CMA nel Regno Unito.

Se ciò dovesse trovare conferma nelle prossime dichiarazioni ufficiali di una delle due parti, questo potrebbe significare che entro il prossimo 18 ottobre 2023, nuova scadenza dell'acquisizione, assisteremo alla conclusione definitiva dell'affare e all'unione dei due colossi dell'industria videoludica.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che proprio ieri è stato annunciato che Bobby Kotick aiuterà Microsoft nell'acquisizione Activision almeno fino al 2024.