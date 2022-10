Microsoft x Activision: l'UE fa intervenire le software house sull'acquisizione

Mentre si vocifera che l'FTC potrebbe pronunciarsi sull'affare Activision Blizzard a fine novembre, il lungo percorso verso l'acquisizione da parte di Microsoft sta attraversando un'importante fase in territorio europeo.

L'Unione Europea ha infatti avviato una serie di indagini che coinvolgono direttamente le software house, le quali sono state invitate a compilare un lunghissimo questionario. A riportare la notizia è stato il noto portale Reuters, secondo il quale il sondaggio includerebbe 100 diverse domande riguardanti le potenziali conseguenze sul mercato nel caso in cui l'affare da quasi 70 miliardi di dollari dovesse concludersi in maniera definitiva.

Se siete curiosi di scoprire come si comporteranno gli sviluppatori interpellati nella vicenda, sappiate che non manca molto alla scadenza del sondaggio: stando alle parole di Reuters, i team dovranno inviare una risposta entro e non oltre il prossimo lunedì, 10 ottobre 2022. Potrebbe quindi non mancare molto prima che l'Unione Europea analizzi i risultati e prenda una posizione sulla gigantesca acquisizione.

Nel frattempo, vi ricordiamo che dal Brasile è arrivato il via libera all'acquisizione di Activision da parte di Microsoft con una frecciata a Sony.