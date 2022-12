Microsoft x Activision: Xbox fa notare come PlayStation abbia molte più esclusive

La FTC ha fatto causa a Microsoft in merito al tentativo di acquisizione di Activision-Blizzard, e la casa di Redmond sta in queste ore cercando di sottolineare come non solo l'affare non rischi di danneggiare i consumatori, ma andrà anzi ad offrire maggiore accessibilità ed un ventaglio di scelte e opzioni mai così vasto.

La FTC ha affermato che l'accordo darebbe a Microsoft il controllo su uno studio leader e questo le consentirebbe di "danneggiare la concorrenza in molteplici mercati dinamici e in rapida crescita", riferendosi in particolare ai giochi basati su abbonamenti e il gaming in cloud. Brad Smith di Microsoft ha però fatto notare come sia Sony a detenere una leadership all'interno del settore, e come la compagnia nipponica abbia dalla sua parte un numero molto più importante di prodotti esclusivi.

"Sony detiene il 70% del mercato e noi abbiamo il 30%", le dichiarazioni di Smith riportate da Bloomberg. "Quindi la prima cosa che un giudice dovrà decidere è se la causa FTC è un caso che promuoverà la concorrenza o se invece proteggerà il più grande concorrente del settore". Più precisamente, Smith afferma che PlayStation possiede 286 giochi esclusivi mentre Xbox soltanto 59, anche se non è chiaro quali siano i criteri alla base di questi calcoli.

Smith ha aggiunto che un giudice "dovrà decidere se passare da 59 a 60 sia un tale pericolo per la concorrenza che dovrebbe impedire a questa [acquisizione] di andare avanti", come a voler evidenziare che il numero di esclusive che Xbox guadagnerà con l'acquisizione rimarrà risibile se confrontato con quelle a disposizione di Sony.

Tra i giochi che Microsoft vorrebbe rendere esclusivi non c'è Call of Duty, che anzi Microsoft porterebbe anche sul PS Plus di Sony.