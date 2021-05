Microsoft x Adidas: stretta la partnership per una nuova linea di sneaker

Stando a quanto scoperto dal portale Complex, Microsoft e Adidas hanno stretto una collaborazione per lanciare sul mercato nel corso dei prossimi mesi delle nuove sneaker co-brandizzate.

Un documento ufficiale di Adidas, di cui i responsabili di Complex hanno preso visione, confermano la partnership tra le due parti, con tre tipologie di sneaker che si apprestano ad essere lanciate prossimamente.

Né Adidas né Xbox hanno annunciato il progetto in via ufficiale, ma il documento in questione sembra togliere ogni dubbio riguardo le imminenti sneaker Xbox. La prima sarà una versione promozionale di una nuova scarpa chiamata Forum Tech Boost prevista per giugno (codice GZ3733), che sarà seguita da due paia di scarpe da basket retrò Forum Mid di Adidas (codici GW7794 e GW7795) in uscita ad ottobre, e poi dalle Forum Tech a novembre (codice GW2646). Il programma fa riferimento anche ad altre sneaker Xbox x Adidas previste per il 2022.

In apertura trovate una versione work-in-progress delle Forum Tech Boost. La sneaker è realizzata in pelle sintetica, presenta un logo Xbox sulla parte superiore, l'ammortizzazione Energy Boost di Adidas, ed una mesh che rimanda allo stile estetico di Xbox Series X. Come detto, si tratta di un campione del Forum Tech Boost, la prima della serie di sneaker previste, ed i prossimi modelli potrebbero differire anche in modo significativo nel design. Notizia che giunge a pochi giorni di distanza dall'annuncio ufficiale delle Nike PG5 PlayStation 5 Edition, queste in uscita a maggio.