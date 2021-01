Microsoft X Bethesda: il Director di Arkane è entusiasta dell'acquisizione

Phil Spencer lo ha ormai ribadito a più riprese: Bethesda avrà un ruolo centrale nel futuro di Xbox, con l'acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft pronta a fare i propri frutti nel corso degli anni a venire.

In particolare, il dirigente ha identificato come particolarmente promettente il destino dei generi FPS e GDR su Xbox Series X, con i nuovi team pronti ad ampliare la famiglia Xbox Game Studios, che al suo interno vanta del resto già Obsidian, inXile e moltissimi altri. A commentare il matrimonio videoludico tra Bethesda e Microsoft ha di recente contribuito anche Harvey Smith, Director di Arkane, software house autrice di Prey, Dishonored e Deus Ex.

Intervistato dal portale spagnolo Vandal, il dirigente si è espresso con parole di grande apprezzamento nei confronti dell'unione tra i due colossi videoludici. "Penso che il processo di unificazione sia ancora in corso, - ha esordito Smith - non posso dire molto in merito perché io stesso non so molto. Posso dire che per il momento non ci sono stati cambiamenti in Arkane, ma se dovessi immaginare il partner ideale, pensando a tutti i publisher e persone che conosco che lavorano per loro, sarebbe davvero molto difficile trovare per Bethesda un partner migliore di Microsoft. Si completano in maniera perfetta".