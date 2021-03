Microsoft x Bethesda, a quando i nuovi annunci? Un evento è in arrivo quest'estate

Nel corso dell'incontro organizzato da Microsoft per celebrare il matrimonio finalmente avvenuto tra Xbox e Bethesda ci sono state importanti novità riguardo al Game Pass, ma l'occasione non è stata sfruttata per fare nuovi annunci o per mostrare qualcosa di inedito legato a titoli già presentati in passato dalla software house.

Quando arriveranno dunque le novità che i possessori di PC Windows e Xbox Series X!S attendono con grande impazienza? Per fortuna, Microsoft ha svelato qualche informazione in più al riguardo. Come specificato durante la diretta appena conclusa, la casa di Redmond e Bethesda stanno lavorando fianco a fianco per riuscire a mettere in atto un grande evento durante quest'estate. Non è stato specificato se - come suggerito dai recenti rumor - ci saranno due showcase, ma è possibile che ne sapremo di più in prossimità dell'E3 2021. Non sono stati diffusi dettagli particolarmente precisi in merito, insomma, ma è sicuramente confortante sapere che fra pochi mesi potremo conoscere più approfonditamente il futuro di Xbox e Bethesda.

Phil Spencer ha inoltre colto l'occasione per parlare di Game Pass, sottolineando come il servizio di gaming on demand sia al centro del sodalizio stretto tra le due parti. È sicuramente lecito a questo punto attendersi presto l'arrivo di prodotti esclusivi per le piattaforme Microsoft che verranno lanciati all'interno del catalogo, e i primi annunci potrebbero arrivare proprio durante il sopraccitato evento estivo.

Ricordiamo infine che nel catalogo di Xbox Game Pass verranno aggiunti domani ben 20 giochi targati Bethesda, tra cui troviamo capitoli delle serie di Fallout, The Elder Scrolls, DOOM, Dishonored e altri ancora.