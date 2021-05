Microsoft x Bethesda: Xbox all'E3 il 13 giugno con 90 minuti di show

Alla fine, il pronostico di Jeff Grubb si è rivelato azzeccato: Microsoft ha appena annunciato ufficialmente che terrà il suo nuovo showcase in occasione dell'E3 2021 il 13 giugno alle ore 19:00 italiane.

L'Xbox & Bethesda Games Showcase sarà incentrato sui giochi provenienti dagli Xbox Game Studios, Bethesda, e da numerosi partner di terze parti del colosso di Redmond. Se siete in trepidante attesa di conoscere cosa ci sarà nel futuro di Xbox Series X|S, molto probabilmente non rimarrete delusi: Microsoft ha promesso 90 minuti di spettacolo, in cui verrà mostrata la lineup dei giochi nati dalla collaborazione con Bethesda, insieme ai titoli in arrivo durante la stagione natalizia, quelli che entreranno a far parte del catalogo di Xbox Game Pass, ed altro ancora. Seppur Aaron Greenberg abbia confermato come tutti gli studi coinvolti siano ancora costretti a lavorare da casa, sembra che la carne al fuoco non mancherà.



Se la presenza di Halo Infinite sembra alquanto scontata, ci sono ancora molti dubbi riguardo tanti altri titoli attesi tra quelli in via di sviluppo presso gli Xbox Game Studio, tra cui Hellblade 2, Forza Horizon 5, il tanto rumoreggiato Starfield, senza contare che un insider si è detto convinto che Avowed di Obsidian comparirà durante lo showcase.

Ovviamente noi di Everyeye.it non mancheremo non ci lasceremo scappare l'occasione di seguire in diretta l'evento su Twitch. Ricordiamo che l'E3 2021 si terrà in formato interamente digitale. Quali annunci vi aspettate da Microsoft?