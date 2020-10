Microsoft e Bethesda, Spencer chiarisce: ZeniMax non è ancora stata acquisita

Da quando Microsoft ha annunciato l'intenzione di acquisire ZeniMax e Bethesda, nell'ambiente non si parla d'altro. Dopotutto, un affare da 7,5 miliardi di dollari che coinvolge due delle compagnie più importanti del settore, non può certamente passare inosservato.

Adesso c'è tanta curiosità nei confronti del futuro condiviso delle due compagnie, e tutti quanti, dai giornalisti ai giocatori, non perdono occasione per chiedere qualche anticipazione a Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Redmond. I futuri giochi di Bethesda saranno esclusive Xbox? Quali titoli della compagnia arriveranno su Xbox Game Pass?

Le domande sono molteplici, ma il punto è che non è ancora possibile fornire delle risposte definitive, per il semplice motivo che Zenimax Media non è ancora stata acquisita in maniera effettiva da Microsoft e il futuro non è ancora stato deciso. Spencer ha tenuto a chiarirlo nel corso di una lunga intervista concessa a GameReactor: "Prima di tutto, voglio chiarire che non abbiamo ancora acquisito ZeniMax. Abbiamo solo annunciato la nostra intenzione di acquisire ZeniMax. La manovra è in fase di approvazione, anche se non crediamo che ci saranno dei problemi. Ritengo che l'accordo verrà chiuso all'inizio del 2021. Se lo dico, è perché voglio assicurarmi che le persone sappiano che non mi sono ancora seduto con Todd Howard e Robert Altman per pianificare il futuro. Al momento non sono autorizzato a farlo, sarebbe illegale. Ho ricevuto un sacco di volte la domanda: 'questo gioco è un esclusiva?'. Attualmente, non fa parte delle mie competenze rispondere per ZeniMax. Decidere cosa farne del loro portfolio non fa parte del mio lavoro".

Al momento, quindi, non possiamo far altro che attendere. Scopriremo il futuro dei giochi Bethesda solamente quando l'operazione di acquisizione verrà finalizzata, un evento che non si verificherà prima di inizio 2021.