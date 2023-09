Microsoft x Castlevania: collaborazione per un nuovo controller Xbox Series X?

Microsoft e Konami potrebbero aver stretto una collaborazione per la realizzazione di un nuovo controller a tema Castlevania dedicato ai possessori di Xbox Series X|S. Questo, almeno, stando agli indizi disseminati dal noto leaker billbil-kun.

Come potete osservare tramite il post che vi abbiamo riportato più in basso, l'infallibile insider, che, tra le altre cose, rivela puntualmente in anticipo i giochi aggiunti al catalogo di PlayStation Plus, lascia intuire che Microsoft e Konami potrebbero essere entrati in contatto per una speciale partnership.

Il post pubblicato su X/Twitter cita la parola "Bellmont" che ricorda il protagonista Trevor C. Belmont apparso per la prima volta in Castlevania III Dracula's Curse. Le emoji utilizzate dall'insider fanno poi esplicito riferimento a un controller da gaming, e da qui la teoria secondo cui un pad personalizzato sia in dirittura d'arrivo.

Questa è al momento l'ipotesi più accreditata, ma non mancano i sognatori che sperano nell'annuncio di qualcosa di più importante, magari in un nuovo gioco o una riedizione di vecchi capitoli della serie. Al momento ci sentiamo di tenere basse le aspettative, nell'attesa di scoprire il reale annuncio che si cela dietro gli indizi del leaker.

