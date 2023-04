Microsoft x nware, la CMA non ferma Xbox: ecco il nuovo accordo decennale

In seguito alla dura replica di Microsoft al CMA - che di recente ha negato l'autorizzazione all'acquisizione di Activision Blizzard -, il colosso di Redmond non si fa scoraggiare e annuncia una nuova partnership videoludica.

Il presidente Brad Smith ha infatti confermato il raggiungimento di un accordo decennale con nware, piattaforma attiva nel settore del cloud gaming. Fondato in Spagna, il servizio garantisce l'accesso a un crescente catalogo di videogiochi, accessibile in streaming su PC Windows, smartphone Android e Android TV. Strutturato in un programma di abbonamento, nware rappresenta una realtà in crescita, che ora entra nell'orbita dell'ecosistema Microsoft.

L'accordo ha lo scopo di portare sulla piattaforma i titoli firmati dagli Xbox Game Studios e da Activision Blizzard, che Microsoft è certa di poter riuscire infine ad acquisire come previsto. Di seguito, riportiamo il comunicato pubblicato da Brad Smith:



"Microsoft e la piattaforma europea di cloud gaming nware hanno siglato un accordo decennale per lo streaming di giochi Xbox, così come di giochi Activision Blizzard, una volta che l'acquisizione sarà conclusa. Nonostante il cloud gaming sia ancora in una fase emergente, questa nuova partnership, unita ai nostri più recenti impegni, renderà molti giochi popolari disponibili su più piattaforme cloud rispetto alla situazione odierna."



Il riferimento alla natura "europea" di nware da parte del presidente Microsoft potrebbe non essere casuale. Proprio in replica alla decisione della CMA, Brad Smith ha infatti evidenziato come oggi l'UE rappresenti un'opzione migliore dell'UK per fare affari.