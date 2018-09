Microsoft: l'Xbox Adaptive Controller è ora disponibile per l'acquisto

Nella giornata di oggi, Microsoft ha ufficialmente annunciato di aver lanciato sul mercato l'Xbox Adaptive Controller, il pad progettato per quei giocatori affetti da delle disabilità.

Il controller è acquistabile ora al prezzo di 89,99 euro sia tramite lo store ufficiale di Microsoft, sia via GameStop Online. Si tratta certamente di una grossa opportunità per chi fosse interessato al mondo del gaming ma costretto, almeno fino ad oggi, a desistere a causa delle difficoltà riscontrate con i controller standard. Il Controller adattivo per Xbox è dotato di grandi pulsanti programmabili e si connette a switch esterni, pulsanti, supporti e joystick per facilitare e migliorare l’esperienza di gioco. Il pad è stato ideato da Microsoft dopo aver ascoltato attentamente il feedback dei giocatori, ed il progetto è stato poi portato avanti con il supporto aggiuntivo di esperti, avvocati e altri partner come The AbleGamers Charity, The Cerebral Palsy Foundation, Craig Hospital, Special Effect e Warfighter Engaged.



Nelle scorse settimane, Microsoft ha mostrato il packaging accessibile dell'Xbox Adaptive Controller. Per saperne di più sul prodotto, e per conoscere le persone che hanno ideato a portato avanti questo lodevole progetto, potete dare uno sguardo a questo video realizzato in collaborazione tra Microsoft e la community.